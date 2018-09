«Banconote rubate, devo controllare»

Ma l’anziana 81enne sventa la truffa In azione un truffatore che ha chiesto di controllare delle banconote. La vittima, 81 anni, si è messa a gridare.

«Salve signora, sono un carabiniere: devo controllare alcune banconote perché forse girano delle partite rubate. Posso entrare e me le mostra?». L’incipit è lo stesso di tante truffe purtroppo messe a segno ai danni di persone anziane anche nella nostra provincia. Ma ieri non è andata così: la vittima, 81 anni, di fronte al fantomatico carabiniere – un italiano sui 30, 35 anni, che parlava in modo forbito – ha però capito che c’era qualcosa di strano, anche perché ormai le tecniche utilizzate dai truffatori di anziani sono per fortuna note.

E così alle 9,30 di martedì 11 settembre, in una casa di Castelli Calepio, la potenziale vittima si è messa a gridare, di fatto costringendo il malvivente a darsi alla fuga a mani vuote. L’anziana ha anche subito avvisato il 112 e fornito una dettagliata descrizione del finto carabiniere ai veri militari dell’Arma della stazione di Grumello, che poco dopo hanno raggiunto la casa della donna per raccogliere la denuncia.

