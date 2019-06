Boom di nuove famiglie a Bolgare

È il paese più giovane della Bergamasca Nel comune della pianura l’età media è di 38,61 anni. Su «L’Eco di Bergamo» la mappa dei comuni più giovani e più vecchi.

È Bolgare il comune con l’età media più bassa della provincia di Bergamo. Statistiche alla mano, emerge infatti che, con i suoi 38,61 anni, è la popolazione bolgarese quella più giovane della Bergamasca. Dopo diversi anni passati al vertice della classifica, il Comune di Cavernago, per via di uno scarto di 0,25 anni, dovrà cedere il posto al vicino Bolgare che, nel 2017, viaggiava in seconda posizione.

Il paese dei due Castelli, dunque, slitta al secondo posto, seguito da Bonate Sopra – che nel 2017 era quarto – dove l’età media è di 39,06 anni. A penalizzare Cavernago, uno sbalzo di 0,6 anni in più rispetto all’anno precedente. Al quarto posto, invece, troviamo, con un’età media di 39,08 anni, il Comune di Carobbio degli Angeli.

