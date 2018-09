Calcinate, cade in un impianto

Muore operaio bergamasco di 29 anni Alle 17.40 si è alzato in volo l’elicottero per soccorrere un operaio 29enne che è caduto in un macchinario mentre stava lavorando a Calcinate in una ditta di via Ninola. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il giovane è morto prima di essere trasportato in ospedale.

Ancora non è chiara la dinamica che ha portato alla morte di un ragazzo di 29 anni che stava lavorando nella ditta Fertil di via Ninola a Calcinate. Il dipendente stava lavorando nei pressi di un compost ed è caduto. L’elisoccorso si è alzato in volo verso le 17.40 di giovedì 6 settembre ma i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

