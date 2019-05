Cane avvolto in un plaid per non farlo abbaiare

I ladri si portano via oro e denaro La «banda del forellino» in una villetta di via Aldo Moro a Trescore: il cane abbaiava e loro l’hanno richiuso in bagno.

Hanno avvolto il cagnolino in una coperta e lo hanno rinchiuso nel bagno, per evitare di essere disturbati e correre il rischio che abbaiando allertasse i vicini. Così i ladri lunedì mattina sono riusciti a mettere a segno un furto in una villetta a schiera di via Aldo Moro a Trescore, nella zona periferica, zona dei cosiddetti «casermoni».

Hanno colpito intorno alle 10.30, quando i proprietari erano fuori. Al loro rientro, dopo un’ora circa, hanno trovato la brutta sorpresa ad attenderli. Tutte le stanze della casa erano state messe a soqquadro dai componenti della banda, che sono entrati nella villetta con la tecnica del forellino in un serramento. Un blitz che ha fruttato loro un bottino in denaro contante e gioielli, il cui valore non è stato ancora quantificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA