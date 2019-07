Capra in fuga a San Paolo d’Argon

Inseguimento da film per le vie I vigili si sono lanciati all’inseguimento della fuggiasca che non ne voleva sapere di farsi acciuffare. Ora l’animale è in custodia al Comune.

Operazione di salvataggio di una capra in fuga a San Paolo d’Argon: nella corsa la bestiola ha urtato una macchina che stava transitando, ma per fortuna non si sono registrate spiacevoli conseguenze per nessuno. Quella di lunedì 8 luglio è stata una mattinata rocambolesca tra via Convento, in pieno centro, e via Moro, zona industriale. L’animale si è allontanato dalla proprietà, forse in zona, e ha perso l’orientamento attraversando praticamente tutto il paese, fino alla periferia, verso Montello. I vigili si sono lanciati all’inseguimento della fuggiasca che non ne voleva sapere di farsi acciuffare.

