Carobbio, infortunio sul lavoro

Grave operaio di 63 anni L’incidente si è verificato mercoledì 8 maggio in un’azienda di via Leonardo da Vinci.

Le informazioni sono ancora molto scarne ma si tratta di un altro grave incidente sul lavoro nella nostra provincia. L’episodio i cui contorni sono ancora da definire è accaduto in un’azienda di via Volta nella zona industriale di Carobbio degli Angeli in via Leonardo da Vinci.

Un uomo di 63 anni si sarebbe ferito gravemente. Per soccorrerlo in codice rosso sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica. Per i rilievi i carabinieri e i tecnici dell’Asl.

