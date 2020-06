Carobbio, ventenne in bici investito

A Brescia con l’elisoccorso in codice giallo Un ciclista ventenne di Casazza è stato investito da una macchina a Carobbio ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Brescia in codice giallo.

L’allarme è scattato verso le 9,50 di mercoledì 3 giugno. Il giovane, in sella alla sua bicicletta da corsa, stava rientrando a casa da Castelli Calepio quando a Carobbio, all’incrocio tra via Gavazzoli e via Tresolzio, è stato investito da un suv Opel guidato da una 40enne di Carobbio. Nell’incidente è stata coinvolta, ma in modo ininfluente, anche una Fiat Punto con al volante un pakistano.

La bicicletta del 20enne investito a Carobbio

L’urto è stato violento, tanto che il 20enne è volato a oltre dieci metri dal punto dell’impatto. Sono accorsi, con i carabinieri, l’ambulanza e l’elisoccorso del 118 che ha trasportato in ragazzo, rimasto sempre cosciente, in codice giallo agli Spedali Cividi di Brescia: per lui frattura del femore e del bacino. Sotto choc ma illesa la donna.

L'incidente a Carobbio

