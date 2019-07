Chiuduno, malore alla «Parquet Clio»

Muore il titolare: aveva 59 anni In via Portici Manarini, vano l’intervento dei soccorritori: la vittima è Diego Belotti. Tutti i dettagli su «L’Eco» in edicola sabato 13 luglio.

Il titolare della ditta «Parquet Clio», Diego Belotti, 59 anni, è morto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio, stroncato da un malore, con ogni probabilità un infarto, in azienda, in via Portici Marinoni 40. Vano l’intervento dei soccorritori: sul posto un’ambulanza e elicottero del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA