Ciclista investito a Carobbio degli Angeli

Un 56enne trasportato al Papa Giovanni Ciclista investito a Carobbio degli Angeli nel pomeriggio di giovedì 7 giugno: l’uomo, un 56enne, è stato subito trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Un ciclista è stato investito a Carobbio degli Angeli. Un uomo di 56 anni è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII nel pomeriggio di giovedì 7 giugno dopo uno scontro con una Opel a Carobbio degli Angeli, in via Variante di Cicola. Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118 e l’Elisoccorso oltre alla Polstrada per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16: entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Bergamo. L’uomo non dovrebbe essere in gravi condizioni.

I rilievi della Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA