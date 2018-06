Clacson, poi fa «Ciao ciao» alla Polizia

Era ubriaco: denuncia e via la patente Sette patenti ritirate nel servizio contro le stragi del sabato sera effettuato dalla polizia Stradale di Bergamo e Treviglio a Grumello del Monte. Dall’1 alle 6 due pattuglie si sono posizionate sulla provinciale all’uscita dal casello autostradale.

Complessivamente sono state fermate 25 auto e 42 persone, tra i 18 e i 30 anni. Tre i denunciati per guida in stato di ebbrezza, tra questi un ragazzo che, mentre la pattuglia era ferma a controllare un’auto, ha suonato il clacson e ha fatto «Ciao ciao» alla polizia. Che subito lo ha inseguito e fermato, sottoponendolo all’etilometro. Meglio avrebbe fatto a tornarsene a casa ringraziando di non essere stato fermato. Invece è stato punito per il gesto beffardo: aveva infatti un tasso alcolemico nel sangue tra 0,81 e 1,50 gr/l ed è stato denunciato, tolta la patente e decurtati dieci punti.

