Colpito alla testa a Cenate Sotto fuori dal centro sportivo: grave un 71enne

Un uomo di 71 anni di Casazza è stato aggredito e colpito alla testa nel pomeriggio di martedì 2 agosto fuori dal centro sportivo Sportpiù di via Papa Giovanni Paolo II a Cenate Sotto mentre stava salendo sulla sua auto. L’agguato, di cui non si conoscono ancora i dettagli, è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio. A dare l’allarme pare lo stesso 71enne che, ferito, ha chiesto aiuto proprio all’ingresso del club: sul posto è sopraggiunta un’ambulanza che ha trasportato l’uomo, di Casazza, all’ospedale di Bergamo in codice giallo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Bergamo per ricostruire l’accaduto e risalire al movente e agli autori dell’agguato.