Droga nascosta negli slip e nei calzini

Un arresto e una denuncia Telgate Nel corso di sabato 9 gennaio, i Carabinieri di Bergamo, hanno arrestato un uomo di 42 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Nello stesso contesto i Carabinieri hanno poi denunciato un venticinquenne per lo stesso reato.

I militari della Stazione Carabinieri di Grumello del Monte, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare i reati in ambito sostanze stupefacenti, nel Comune di Telgate, hanno fermato e sottoposto a controllo un uomo di origine marocchina, il quale, alla vista dei militari, ha mostrato particolare nervosismo generando sospetti nei militari. Per questo motivo il 42enne è stato sottoposto a perquisizione, e trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, per un totale di 15 grammi, racchiuse in appositi involucri di cellophane occultati negli slip. Dopo aver rinvenuto questa sostanza, i militari hanno esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione, dove è stato trovato un secondo uomo, anche lui di origine marocchina e già con precedenti a suo carico. Anche quest’ultimo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, occultati questa volta all’interno dei calzini.

Pertanto, i militari hanno condotto i due in caserma dove, a seguito di successivi accertamenti, il primo soggetto fermato è stato tratto in arresto, e condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di giudizio direttissimo dinanzi al Giudice presso il Tribunale di Bergamo. Nei confronti del secondo soggetto, invece, si è proceduti con una denuncia.

