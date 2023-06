Fascine di legno sul fondo del lago: «Così salviamo le uova dal pesce siluro»

Da qualche giorno si è conclusa sul lago d’Endine un’operazione che punta a migliorare le condizioni della fauna ittica, con un occhio di riguardo per alcune specie, su tutte il persico reale . Collaboratori dell’associazione temporanea di scopo (Ats) «Lago d’Endine», composta da Fipsas e dalla Asd Pescatori di Bergamo , hanno depositato sui fondali, con l’aiuto dei volontari della Carp Fishing Endine , settantacinque fascine di legna lunghe due metri per cinquanta centimetri di diametro, allo scopo di offrire un riparo agli avannotti e una protezione dal temibile pesce siluro .

Le zone di posa delle fascine

Un pesce siluro catturato nella Bergamasca

La posa è avvenuta in quattro punti del lago: in località Pura a Endine, vicino al centro nautico di Spinone, al «Riservino» di Monasterolo e in zona Filanda a Ranzanico. «Abbiamo collocato le fascine come da contratto con i comuni del lago di Endine – spiega il presidente dell’Ats Lago di Endine Lorenzo Ziboni –. Sono pensate per la riproduzione del persico reale, che vi posizionerà i suoi nastri di uova: serviranno per proteggere i piccoli avannotti che sono nati da poco nel lago».