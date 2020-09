Fiamme e scoppio a Montello

Distrutto capanno in giardino - Foto I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di martedì 22 settembre per un incendio a Montello, in via Petrarca.

I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti verso le 15,30 di martedì per l’incendio di un prefabbricato condominiale a Montello, in via Petrarca 12. Secondo le prime informazioni, a lanciare l’allarme al 112 sono stati i vicini che hanno visto le fiamme e hanno sentito una forte esplosione. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza la zona compromessa. Le cause del rogo sono ancora in corso d’accertamento.

Una fase dell’intervento dei vigili del fuoco

