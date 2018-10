Furgone fuori strada a Calcinate

Ferito 22enne, interviene l’elisoccorso Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 ottobre sulla strada provinciale nel territorio del Comune di Calcinate.

Ancora frammentarie le notizie sull’accaduto. Il 22enne era alla guida di un mezzo della raccolta rifiuti e da una prima ricostruzione avrebbe fatto tutto da solo: è finito in un fosso. Sul posto, poco prima delle 16, è intervenuto l’elisoccorso partito da Bergamo, oltre a due ambulanze e alle forze dell’ordine, anche le squadre dei vigili del fuoco. Il ragazzo di 22 anni è grave, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

