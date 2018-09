Furgone si ribalta, grave 39enne

Devono tagliare la capote per estrarlo L’incidente è avvenuto verso le 5 di sabato 15 settembre in Val Rossa nel comune di Bianzano.

Per liberarlo i vigili del fuoco di Gazzaniga hanno dovuto tagliare la capotta del furgone, un Mercedes Sprinter, che si è ribaltato in Val Rossa in comune di Bianzano sulla strada provinciale 40 che collega la Valle Seriana e la Val Cavallina. Il 39enne che era alla guida è stato trasportato d’urgenza in ospedale all’alba di sabato 15 settembre con ferite gravi . L’intervento è avvenuto alle 5 e l’ambulanza è arrivata al Papa Giovanni intorno alle 6.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA