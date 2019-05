Gorlago, investito un ciclista

45enne grave, ricoverato in ospedale L’incidente si è verificato in via Alcide de Gasperi intorno a mezzogiorno.

Ancora sono poche le informazioni giunte da Gorlago, riguardo a un incidente che si è verificato in via De Gasperi. Un ciclista di 45 anni è stato investito da un’auto, le sue condizioni sarebbero gravi. I soccorsi sono usciti in codice rosso con un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore e un’auto medica. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA