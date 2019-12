Gorlago, lite con sparatoria in centro

Danni a un’auto e alla vetrina di un bar Momenti di paura la notte di Natale in centro a Gorlago: secondo alcuni testimoni, sarebbero stati esplosi almeno due colpi di pistola, pare al culmine di una lite: non risultano persone ferite. Danneggiate un’auto in sosta e la vetrina di un bar di via Sozzi.

Un’auto posteggiata e la vetrina di un bar sono rimaste danneggiate attorno alle 3 della notte tra martedì 24 dicembre e mercoledì 25 dicembre, la notte di Natale, in centro a Gorlago, durante una sparatoria avvenuta - pare - al culmine di una lite. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Bergamo: non si sono comunque registrati feriti né, per il momento, sono stati individuati gli autori.

Il bar teatro della sparatoria della notte di Natale

I residenti della zona hanno sentito un forte boato e del vociare: la mattina di Natale, poi, un residente di via Malossi ha trovato la propria auto Lancia danneggiata sul lato del conducente e ha avvisato i carabinieri, che erano già a conoscenza di quanto avvenuto durante la notte.Uno degli spari ha danneggiato la vetrina del bar Maria di via Sozzi.

Sconosciute al momento le circostanze della lite all’origine della sparatoria.

Il foto sulla carrozzeria della vettura

