Schianto frontale a Telgate

Muore 79enne di Chiuduno Tragico incidente a Telgate, sulla strada che porta a Bolgare, in via Pertini. Due auto sono rimaste coinvolte in uno schianto nel quale è morta una donna di 79 anni di Chiuduno.

L’incidente alle 9.50 di venerdì mattina 8 giugno. Due le donne ferite, di 79 e 53 anni, che viaggiavano rispettivamente su una Citroen e un Suv Mercedes. Sul posto sono arrivati d’urgenza i medici del 118 e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Gravissime le ferite della 79enne, la donna è deceduta a causa dei gravi traumi. Viveva a Chiuduno.

Ancora non si conosce la dinamica dello scontro, dovrebbe trattarsi di un frontale tra le due vetture. La donna alla guida della Citroen avrebbe avuto un malore e, mentre stava guidando verso Bolgare, si sarebbe scontrata frontalmente con la 53enne, residente a Bolgare, che viaggiava verso la direzione opposta. Violento l’impatto, sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i primi rilievi e per gestire il traffico nella zona.

