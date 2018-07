Grone, si ribalta con il trattore

Elisoccorso in azione, grave 85enne Un anziano di 85 anni è rimasto vittima di un incidente a Grone con il suo trattore: Elisoccorso in azione in una zona impervia.

Un trattore ribaltato e un anziano di 85 anni rimasto gravemente ferito: l’Elisoccorso è in azione in una zona impervia di Grone per un incidente avvenuto intorno alle 17.30 di lunedì 30 luglio in località Ronchi, in via dei Pozzi. La zona è difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso via terra, in azione l’elicottero del 118. Le riprese dei soccorsi sono state postate sul gruppo Facebook Statale 42 Val Cavallina.

