Grosso incendio a Cenate Sopra

Brucia un’azienda edile - Le foto Alte fiamme a Cenate Sopra: a bruciare un magazzino dell’azienda edile Cantamesse. Un lavoro molto impegnativo per i vigili del fuoco.

Grosso incendio in una ditta edile a Cenate Sopra. Un rogo è divampato all’interno della Cantamesse Srl, impresa in via Provinciale 1. Le fiamme erano molto alte e i vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore: sul posto i mezzi di Bergamo, Gazzaniga e Romano.

L’incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì 6 agosto, intorno alle 5, e ancora non si conoscono le cause: molto materiale dell’azienda edile è andato distrutto all’interno del magazzino, come si può osservare dalle impressionanti foto. Il lavoro dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 10 di lunedì mattina: l’area è stata messa in sicurezza. Ancora impossibile definire l’ammontare dei danni, sicuramente ingenti.

