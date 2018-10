Hashish nell’ovetto di cioccolato

Grumello del Monte, arrestato 52enne Nel pomeriggio di lunedì 15 ottobre, nel corso di un servizio per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Grumello del Monte hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, di 52 anni, cittadino marocchino, trovato in possesso di diverse dosi di stupefacente.

In particolare, l’uomo, pregiudicato per reati della stessa indole, fermato ad un posto di controllo dalla pattuglia dei carabinieri di Grumello del Monte e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina occultate all’interno di un ovetto in plastica (del tipo usato nelle uova di cioccolato) e della somma in denaro contante di 400 euro circa, ritenuta provento dell’attività illecita.

Le successive perquisizioni, in auto e in casa, hanno permesso di rinvenire ulteriori 125 grammi circa di «cocaina», 200 grammi circa di hashish, nonché di vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Al termine dell’attività, l’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto presso la Compagnia di Carabinieri di Bergamo in attesa del giudizio direttissimo di martedì mattina.

