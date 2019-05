(Foto by Facebook)

«Il dolore suona forte come la tua batteria»

Trescore, cordoglio per la morte di Mimmo Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Domenico Camporeale, 54enne batterista, molto noto nella scena musicale locale. Era titolare di una scuola di musica di Trescore Balneario.

Titolare della scuola di musica Mrt di Trescore Balneario e noto batterista della scena musicale bergamasca e bresciana, Domenico Camporeale, conosciuto da tutti come Mimmo, 54enne era originario della Puglia e residente a Gratacasolo nell’alto Sebino, è stato colto da malore che non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore sulla sua pagina Facebook, tanti che lo ricorderanno per la passione immensa per la musica e la capacità di trasmetterla agli altri, attraverso la sua batteria e il suo carattere sempre solare e disponibile.

