Il partigiano «Tiller» a 97 anni rinnova la tessera dell’Anpi: «I ricordi restano vivi»

Il soprannome di battaglia che gli era stato dato era «Killer», ma in più occasioni ha tenuto a specificare di non aver mai giustiziato nessuno, se non disarmato in un’osteria un gruppo di soldati tedeschi senza colpo ferire. Un soprannome che cambiò infatti in «Tiller», ben diverso e più rassicurante da quello che gli era stato affibbiato e che lui aveva rifiutato. Protagonista, il partigiano Domenico Caldara, classe 1925, nativo di Carobbio degli Angeli e residente a Montello, contadino prima della guerra, operaio dell’Enel dopo, sposato con Anna Maria Moro, papà di Mario e Antonella e nonno di Walter e Fabio.