Incendio in un appartamento di Calcinate

Va a fuoco la cucina, nessuno in casa Ai vicini è sembrata un’esplosione, in realtà era soltanto un lampadario che si è frantumato a terra. Incendio in una cucina di un appartamento a Calcinate.

È successo nella mattinata di domenica 17 maggio in un appartamento a piano terra di una palazzina in via Falcone a Calcinate. Ad abitarci è una donna di mezza età che in quel momento non era in casa. Sono stati i vicini, allertati dallo scoppio, a lanciare l’allarme. Sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, che era divampato in cucina (si ipotizza che sia stato lasciato qualcosa sul fuoco), e messo in sicurezza l’appartamento, di circa 70 metri quadrati. L’appartamento resta agibile, perché non ha avuto danni nella struttura, però - a causa della fuliggine - non è subito abitabile di nuovo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA