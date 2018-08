Incidente a Bianzano, auto in fiamme

Due feriti, intervengono i vigili del fuoco Alle 17.30 di sabato 4 agosto due auto, con un totale di quattro persone a bordo, si sono scontrate. Gli occupanti sono stati tratti in salvo prima che l’auto prendesse fuoco.

Due i feriti nell’incidente tra due auto che si è verificato sabato 4 agosto sulla provinciale della Val Rossa all’altezza dell’incrocio tra la provinciale 40 e la 62. Uno degli occupanti era rimasto incastrato nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo. Successivamente la macchina ha preso fuoco. Sul posto sono arrivate due ambulanze una da Gazzaniga e una della Croce Rossa di Gandino. I due feriti una donna di 71 anni e un uomo di 77, sono trasportati in ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi.

