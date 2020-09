Litiga col vicino, arrivano i carabinieri

In casa 4 fucili e marijuana: arrestato San Paolo d’Argon, l’intervento dei carabinieri nella mattinata del 4 settembre. Arrestato un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e coltivazione di stupefacenti.

A San Paolo d’Argon venerdì 4 settembre i carabinieri della compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo, 56enne del posto, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi e munizioni, poiché trovato in possesso non giustificato di quattro fucili da caccia con relative munizioni e di una vera e propria piantagione di cannabis. Nella tarda mattinata sono stati in particolare i carabinieri della stazione di Trescore Balneario a intervenire a San Paolo, dove era stata segnalata una lite tra vicini, connessa al taglio di una siepe perimetrale. Il richiedente ha affermato di aver discusso con il confinante e di essere stato minacciato dallo stesso con un fucile. Pertanto, i militari hanno eseguito le verifiche del caso, trovando in casa di quest’ultimo, su un armadio della camera da letto, quattro fucili da caccia e venticinque munizioni detenute illegalmente; nel prosieguo della perquisizione, i militari hanno inoltre trovato un vero e proprio laboratorio costituito da una serra artigianale - perfettamente funzionante - contenente otto piante di cannabis in fase di coltivazione alte circa due metri e mezzo, con il materiale necessario alla lavorazione e, nascosti in una stanza al piano terra, due contenitori in vetro contenenti liquido alcolico e foglie di marijuana, dal peso di circa quattro chili e mezzo ciascuno. Al termine dell’attività, l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida prevista per lunedì mattina.

