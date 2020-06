Matteo Salvini a Castelli Calepio L’incontro con gli imprenditori orobici

Matteo Salvini a Castelli Calepio

Questa mattina, lunedì 15 giugno, il leader della Lega Matteo Salvini è a Castelli Calepio, per incontrare alcuni dei principali imprenditori della provincia. Azzeramento del codice degli appalti, cassa integrazione da rivedere, riforma della giustizia, taglio del peso fiscale e della burocrazia, programma per riportare in Italia alcune delle produzioni che negli anni sono state delocalizzate: Salvini ha ricordato le proposte della Lega, dopo aver ringraziato gli imprenditori che durante l’emergenza Covid-19 hanno raccolto più di un milione di euro per sostenere gli ospedali lombardi.

Prima dell’incontro Salvini ha visitato la MazzaHolding Srl, che raduna e coordina società italiane ed estere leader in diversi settori delle trasformazioni plastiche. Nel pomeriggio il leader leghista sarà in provincia di Brescia e successivamente a Verona.

