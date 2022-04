Nel fiume con l’auto, resta grave il 20enne di Cenate Sotto

L’incidente si è verificato sulla statale 42 intorno alle 5.30 del mattino della domenica di Pasqua. Un’auto con quattro giovani di 20, 22 e 23 anni residenti a Cenate Sotto provenivano da Entratico quando l’automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fiume Cherio che costeggia la via Nazionale, a Trescore, all’altezza del bar «Tiro a segno».