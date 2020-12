Piantagione di marijuana a Grone

Sequestrate tremila piante, tre arresti I carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato tre persone per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sorprese a coltivare migliaia di piante di canapa in due vere e proprie piantagioni.

Il 17 dicembre i carabinieri della Stazione di Calcinate, a conclusione di una prolungata indagine, sono intervenuti a Grone in una cascina apparentemente in disuso, dove in realtà tre uomini – un 41enne con vari precedenti a suo carico, con un 30enne e un 34enne – incensurati, tutti di origine albanese, avevano creato un vero e proprio laboratorio, costruendo delle serre artigianali - perfettamente funzionanti - contenenti migliaia piante di marijuana in fase di coltivazione e munite di tutto il materiale necessario alla lavorazione della cannabis.

In particolare, nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma hanno trovato circa 3mila piante di canapa, delle quali circa 300 già in un avanzato stato di coltivazione. Inoltre, nel corso dei controlli, i militari hanno scoperto che i tre uomini avevano creato un sistema di allaccio abusivo alla rete di energia elettrica, per alimentare i numerosi macchinari necessari alla coltivazione delle piante. Al termine delle attività, la cascina e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro, mentre i predetti sono stati arrestati e trattenuti presso in attesa del giudizio direttissimo.

