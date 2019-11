Ponte Nossa, donna investita: è grave

Con lei il marito: colpito da un malore I due stavano attraversando via Europa nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre. La donna è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale «Papa Giovanni».

Una donna di 52 anni è stata travolta nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre a Ponte Nossa e il marito che era con lei è stato colto da malore davanti alla scena. L’incidente in via Europa intorno alle 17: la signora, nativa e residente a Trescore Balneario, è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, dove è in prognosi riservata. Alla guida dell’auto che l’ha investita, una Peugeot 308, c’era un uomo di 73 anni di Cerete. Sul posto i carabinieri di Ponte Nossa.

