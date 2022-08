Ragazzo di 21 anni muore annegato nel lago d’Endine

Il giovane non è più riemerso e la famiglia e gli amici che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi.

Il corpo del ragazzo è stato recuperato a 3-4 metri di profondità e riportato a riva. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il personale medico arrivato con un’ambulanza della Croce Rossa di Entratico e un’auto medica da Bergamo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.