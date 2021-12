Record vaccini con la Asst Bergamo Est: 4.150 vaccinazioni anti Covid-19 nel weekend È un weekend da record per la campagna vaccinale organizzata nei centri dell’Asst Bergamo Est: Chiuduno, Clusone, Rogno e Albino (in collaborazione con Iml) hanno totalizzato 4.150 vaccinazioni anti Covid-19.

Ha commentato il direttore generale Francesco Locati: «Impegno e determinazione sono le caratteristiche ci hanno consentito di raggiungere traguardi importanti, anche in campo vaccinale. Sono 650.000 le dosi di vaccinazioni anti Covid-19, più le antinfluenzali e quelle dedicate agli adolescenti, somministrate dall’inizio della campagna, senza nessun arresto».



Giorni di intenso lavoro per tutti gli operatori coinvolti che meritano un plauso; ci hanno consentito di offrire un servizio irrinunciabile, superando ogni difficoltà. Attenzione e allerta massima anche nei presidi ospedalieri. «Perché la battaglia contro il Covid-19 non è ancora finita» ha detto Locati.

