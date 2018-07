San Paolo d’Argon, l’addio a Michele

Sotto choc ma fuori pericolo l’amica ferita È fuori pericolo la ragazza rimasta gravemente ferita nell’incidente di domenica a San Paolo d’Argon. Oggi l’addio a Michele, 23 anni.

Saranno celebrati stamattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Caravaggio, a Milano, i funerali di Michele Selle, il ventitreenne morto nella mattinata di domenica dopo un incidente sulla Statale 42, a San Paolo d’Argon. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre cinque persone, fortunatamente nessuna in pericolo di vita. Tra i feriti, la ragazza che è risultata in condizioni più gravi è A.N., 22 anni, di Bergamo. Domenica dalle 11.30 alle 16.30 la giovane è stata operata ai due femori e alle braccia ed è stata risvegliata solo nella notte tra domenica e ieri. Ora si trova ancora nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nel pomeriggio di ieri sono stati molti i parenti e gli amici presenti in ospedale per stare vicini all’amica ferita e scioccata.

