Schiacciato tra il suo camion e una ruspa

42enne di Carobbio muore nel Bresciano L’incidente nella mattinata del 9 novembre in un cantiere stradale tra Cazzago San Martino e Ospitaletto.

Tragico infortunio sul lavoro lunedì mattina in un cantiere sulla strada provinciale 19 tra Cazzago e Ospitaletto (Brescia). Attorno alle 10,30, un 42enne di Carobbio degli Angeli, secondo le prime ricostruzioni è rimasto schiacciato tra il suo camion e una ruspa in manovra. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di soccorso del personale del 118. Per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Gardone Valtrompia e tecnici dell’Ats.

