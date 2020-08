L’incidente in via Lega Lombarda a Grumello del Monte

Schianto con il tir a Grumello del Monte

Morto camionista di 58 anni L’incidente il 13 agosto scorso in via Lega Lombarda: originario di San Benedetto del Tronto era in Bergamasca per lavoro.

È morto l’autista della Eurocot di Ascoli Piceno, Gabriele Di Giuseppe, che era stato colto da malore il 13 agosto scorso alla guida del suo tir a Grumello del Monte. L’uomo, 58 anni, originario di San Benedetto del Tronto, si era sentito male sul rettilineo di via Lega Lombarda, la strada parallela all’A4.

Colto da un grave malore il camionista ha avuto solo il tempo di sterzare sulla destra verso il guardrail che è stato sfondato per duecento metri circa. Nell’impatto si è danneggiato anche un palo della luce da cui è caduta la lampada, che fortunatamente non ha colpito nessuno dei veicoli in transito. Un automobilista che viaggiava dietro il tir e ha visto tutta la scena, ha fatto in tempo a frenare e a evitare l’incidente.

Immediato l’allarme al 112. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dall’abitacolo il 60enne che era in stato di semi coscienza. Sul posto un’automedica e un’ambulanza, il camionista è stato rianimato e portato d’urgenza in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto venerdì 21 agosto, come riporta anche Il Resto del Carlino. Gabriele era molto conosciuto al suo paese. Fu uno dei soci del Carnevale Sambenedettese.

