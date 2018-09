Schianto frontale a Endine

Strada bloccata, lunghe code Un incidente sulla statale 42 della Valcavalline ha messo ko la viabilità.

L’incidente è tra due auto che si sono scontrate frontalmente: una delle due vetture si è anche ribaltata e due sono i feriti fortunatamente non in gravi condizioni. Lo schianto all’altezza di Endine, nei pressi del bar «K- Beach», sulla statale della Val Cavallina. Sul psoto sono accorse due ambulanze e anche l’elisoccorso oltre ai vigili del fuoco. La viabilità è completamente bloccata e alcuni automobilisti segnalano: «Auto ferme anche in direzione di Lovere. Non fate la strada alta di Ranzanico perché vi fanno tornare indietro nuovamente sulla statale».

