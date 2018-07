Schianto fatale in moto a Gorlago

Muore un ragazzo di 19 anni Schianto in moto sulla strada provinciale 91 nuova per Grumello: a nulla sono valsi i soccorsi.

Schianto fatale in moto sulla strada provinciale 91 nuova per Grumello nel pomeriggio di domenica 22 luglio. Un giovane motociclista è rimasto a terra per l’impatto con un’auto all’altezza del rondò tra Costa di Mezzate e Gorlago. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 e sul posto sono intervenuti subito i soccorsi con un’auto medica e un’ambulanza oltre ai carabinieri. L’impatto però è stato fatale per il ragazzo di 19 anni.

