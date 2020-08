Schianto tra auto a Endine Gaiano

Feriti due giovani, atterra l’elicottero Nella serata di lunedì 24 agosto l’incidente stradale sulla statale 42.

Schianto sulla statale 42 a Endine Gaiano verso le 20,30 di lunedì 24 agosto, nei pressi del municipio. Per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate due automobili: una Volkswagen Polo con a bordo un giovane di 25 anni e una Fiat Punto con a bordo un 19enne. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco di Clusone e Lovere e ai carabinieri. Dopo le prime cure sul posto, il 19enne è stato trasportato in elicottero a Brescia agli Ospedali Civili di Brescia in codice giallo, mentre il 25 enne è stato portato a Lovere in codice verde. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sono apparse particolarmente preoccupanti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi compromessi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica.

