Si sente male a Costa di Mezzate

Muore donna di 75 anni Il malore ha colpito la donna nella sua abitazione, all’interno di un’azienda di Costa di Mezzate dove il marito faceva il custode. La 75enne si è sentita male intorno alle 7.30 di sabato 30 giugno.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. La donna aveva 75 anni ed è deceduta a causa di un malore che le è stato fatale. I soccorsi sono sopraggiunti in via Landri a Costa di Mezzate. La donna era nella sua abitazione: viveva nella casa interna a una azienda dove il marito era un tempo il custode.

