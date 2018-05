Spaccio a Trescore, arresto e denuncia

Fermati in strada con marijuana e cocaina I carabinieri nella serata di lunedì 28 maggio hanno fermato due spacciatori in due diverse operazioni.

Carabinieri in azione a Trescore Balneario nella serata di lunedì 28 maggio. I militari hanno fermato due spacciatori nelle strade della cittadina della Val Cavallina in due distinte operazioni. Nel primo caso hanno fermato e perquisito verso le 19 in via Roma, un 33enne di origine marocchina, l’uomo, incensurato, aveva con sé dieci grammi circa di marijuana e per questo è stato denunciato.

Poche ore dopo, verso le 22.30, i militari hanno arrestato un uomo di 53 anni, in Largo donatori di sangue. nella perquisizione è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina per un totale di circa cinque grammi e 340 euro.

