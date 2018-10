Telgate, pauroso incidente all’alba

Auto distrutta, quattro giovani in ospedale Due auto si sono scontrate verso le 5 di domenica 14 ottobre.

Domenica 14 ottobre all’alba verso le 5, si sono scontrate due auto con a bordo in totale quattro giovani. L’incidente è avvenuto in via Pertini a Telgate. L’impatto è stato molto violento tanto che sul posto sono giunti cinque mezzi di soccorso, quattro ambulanze e un’auto medica. In ospedale in codice giallo sono finite tre ragazze di 16, 20 e 21 anni e un ragazzo di 25. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

