Telgate, rogo all’esterno di una ditta: fiamme domate dai vigili del fuoco - Video Incendio nella serata di martedì 8 giugno all’esterno di una ditta in via Verdi. Le fiamme sono state spente nel giro di un’ora, limitati i danni.

Incendio a Telgate nella serata di martedì 8 giugno, all’esterno di una ditta di costruzioni in via Verdi. L’allarme è scattato poco dopo le 21,30: per cause in corso d’accertamento, hanno preso fuoco legname e altro materiale. A dare l’allarme è stata una pattuglia della Sorveglianza Italiana di Bergamo che, di passaggio, ha notato il rogo. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio, che hanno lavorato per circa un’ora per domare l’incendio. Il danno non sembrerebbe ingente. Ecco alcune immagini, qui sotto un filmato.

E qui di seguito due foto.

I vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio

La Sorveglianza Italiana che ha dato l’allarme

