Tragedia all’alba a San Paolo d’Argon

Morto giovane di 23 anni, un ferito grave Terribile schianto all’alba sulla statale 42 a San Paolo d’Argon: un giovane ha perso la vita nell’impatto tra due auto, un altro in gravissime condizioni. Strada chiusa al traffico.

Terribile schianto all’alba di domenica 29 luglio sulla statale 42 «Del Tonale e della Mendola» al km 31, nel territorio comunale di San Paolo D’Argon: intorno alle 6 a San Paolo d’Argon sei giovani dai 23 ai 28 anni sono rimasti coinvolti in un incidente tra due auto. Sul posto l’Elisoccorso, quattro ambulanze e un’auto medica. Un giovane ha perso la vita, quattro sono rimasti feriti di cui uno sarebbe in gravissime condizioni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: sul posto sono in corso i rilievi della Polizia Stradale e il personale Anas. La strada è chiusa al traffico per la rimozione dei detriti delle auto. Il morto è un ragazzo di 23 anni, il conducente di una Fiat Panda, che viaggiava in direzione Bergamo. La vettura avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata contro un Qashqai Nissan. In gravissime condizioni anche una ragazza. Il giovane deceduto sarebbe originario del Milanese.

