Tragico infortunio, Carobbio piange Cristian

Sabato il funerale nella chiesa di Cicola Sabato 14 novembre alle 10 nella parrocchiale di Cicola le esequie di Cristian Gritti, impresario di 42 anni rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.

Sarà celebrato sabato 14 novembre alle 10 nella parrocchiale della frazione Cicola di Carobbio il funerale di Cristian Gritti, l’impresario 42enne morto lunedì in un infortunio sul lavoro nel Bresciano, a Cazzago San Martino, dove è rimasto schiacciato tra il suo camion e una ruspa in fase di manovra. Per consentire il rispetto del distanziamento sociale verranno posizionate delle sedie sul sagrato della chiesa. La salma ha fatto rientro a casa, in via XXV Aprile, nel pomeriggio di mercoledì. Cristian era sposato e papà di due bambine.

