Trescore, malore alla Festa dell’Uva

Muore 70enne di Cenate L’uomo che stava assistendo alla sfilata si è sentito male e a nulla sono valsi i soccorsi.

Si è sentito male mentre stava assistendo alla sfilata della Festa dell’Uva a Trescore Balneario verso le 15 di domenica 9 settembre in via Locatelli. È morto così un 70enne di Cenate. Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’auto medica e un’ambulanza ma i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

