Trova un assegno da 50 mila euro

Lo riporta in banca a Trescore Ha trovato per strada un assegno da 50 mila euro e l’ha riportato in banca. L’amarezza: «Neppure un grazie».

Ha fatto molto discutere sui social l’esternazione di un cittadino di Trescore che ha annunciato ieri sul gruppo Facebook del paese di aver trovato in piazza un assegno da cinquantamila euro. L’uomo ha annunciato di aver restituito l’assegno (non trasferibile) alla banca, ma di non aver ricevuto nemmeno un grazie. La notizia ha suscitato moltissimi commenti.

