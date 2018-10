Il figlio lo trova morto carbonizzato

Entratico, ucciso insegnante del Natta Ha trovato il corpo semi carbonizzato del padre, nella cascina che gestiva nel weekend. Ma dalle analisi sul cadavere sono state trovate ferite da arma da taglio. Si indaga per omicidio a Entratico.

Sarebbe stato ucciso E. C., insegnante 58enne di Bergamo, originario di Lecce. L’uomo era professore di Biotecnologia all’Istituto Natta di Bergamo e gestiva una cascina dove svolgeva attività per bambini, a Entratico, in via Chiosi. Nella serata di mercoledì 3 ottobre l’uomo era andato a sistemare la struttura.

Quando la moglie ha visto che non rincasava, la donna ha mandato il figlio a controllare. Proprio lui, nelle prime ore di giovedì 4 ottobre, ha trovato il corpo senza vita e semi carbonizzato del padre all’interno della cascina. Subito è scattato l’allarme e la zona è stata sigillata. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo.

Dalle analisi sul corpo sono risultate ferite di arma da taglio. In un primo tempo, i soccorritori avevano ipotizzato un incidente causato da una folgorazione, conseguenza di un corto circuito: il corpo è stato trovato semi carbonizzato con gravissime ustioni e all’interno della struttura l’impianto elettrico era saltato. Successivamente, a causa delle ferite di arma da taglio riscontrate dal medico legale intervenuto, sono scattate le indagini per omicidio.

