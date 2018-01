Un San Valentino tutto di corsa

(E magari trovate l’anima gemella) Torna il 18 febbraio a Grumello del Monte la non competitiva dedicata alle coppie, ma anche a chi sta cercando l’amore.

Il 18 Febbraio al via la 4ª edizione di «San Valentino Run», una corsa di 7 chilometri a Grumello del Monte per celebrare in modo insolito e dinamico il legame di coppia, e per dare una spinta a chi una coppia la sta cercando. Una marcia non competitiva nella quale ciascuno potrà sceglierà il proprio ritmo e andatura, un’occasione per stare in compagnia della propria dolce metà tra le meravigliose colline di Grumello del Monte, immersi nella natura e godendo di una stupenda vista panoramica sulle vigne. Una mattinata di sport e divertimento da vivere mano nella mano con la vostra anima gemella per tagliare il traguardo assieme!

«Ma non è tutto! Potevamo dimenticarci di voi anime solitarie?» spiegano gli organizzatori. «Eccovi l’occasione per rincorrere l’anima gemella! La gara sarà infatti doppia: da un lato i single e dall’altro le coppie d’innamorati, per una grande sfida all’insegna del romanticismo e dell’ironia». Per iscrizioni, cliccare qui.

