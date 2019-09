Va al lavoro e si accascia a terra

Muore operaio di 69 anni È successo stamattina, mercoledì 18 settembre, intorno alle 7 a Cividino, frazione di Castelli Calepio.

Si è recato al lavoro, come ogni mattina, nella ditta di cui era titolare a Cividino, frazione di Castelli Calepio, ma ha accusato un malore e si è accasciato a terra. La tragedia nella prima mattina di mercoledì 18 settembre, intorno alle 7. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un’auto medica ma non hanno potuto che constatare il decesso. L’uomo che, dalle prime informazioni sul posto, era sabbiatore nella ditta di fornitura di materiali da costruzione, come ogni mattina è giunto al lavoro ma ha accusato un malore. Sono stati i vicini a lanciare l’allarme.

